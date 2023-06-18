Папа Римский призвал мир не забывать о страданиях украинцев

Цитата

«Давайте сохранять выносливость в молитве за население многострадальной Украины, не забывайте, что оно много страдает», – сказал Папа.

Дополнение

18 июня Папа Римский Франциск впервые после госпитализации встретился с верующими.

Предыдущая общая аудиенция Папы Франциска, которая состоялась до его оперирования в больнице, тоже была завершена похожим призывом относительно Украины.

Папа также вспомнил о трагедии в Эгейском море и призвал молиться за мир в контексте грубого нападения на школу в Уганде.

Напомним

6 июня Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился в Киеве со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи.

Ранее Святой Престол объявил, что Дзуппи отправился с миссией в украинскую столицу в качестве «посланника Святого Отца Франциска, чтобы подробно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые помогут ослабить напряженность».

Объявление было сделано после того, как официальный представитель Ватикана Маттео Бруни заявил 20 мая, что Папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи возглавить миссию по согласованию с Государственным секретариатом, которая может «способствовать ослаблению напряженности в конфликте в Украине», надеясь, что это может открыть путь к миру, надежду, которую Святой Отец никогда не оставлял.