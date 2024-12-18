Папа Римский заявил, что избежал двойного покушения во время визита в Ирак 2021

Папа Римский Франциск сделал заявление, что в 2021 году его едва не убили во время визита в Ирак. Этой историей понтифик поделился в своей будущей автобиографии Spera ("Надежда"), отрывки которой попали в газету Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

По словам Папы Римского, ему настойчиво советовали не ехать в Ирак в марте 2021 году, потому что тогда бушевала пандемия ковида, особенно в городе Мосул, куда он и направлялся.

Однако Папа Римский сказал, что продолжит свою поездку. Как только Франциск прибыл в Багдад, британская разведка сообщила иракской полиции о запланированных терактах. Одним из террористов-смертников была женщина, которая направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время папского визита.

Впоследствии Франциск спросил службу безопасности Ватикана, что произошло с террористами-смертниками. "Командир ответил лаконично: "Их здесь больше нет". Иракская полиция перехватила их и заставила подорваться. Это меня тоже поразило: даже это ядовитый плод войны", - говорится в его книге.

Франциск продолжил трехдневную поездку в шесть иракских городов, сказав тогда, что путешествовал как "паломник мира". Его охраняли 10 тыс. иракских полицейских, а еще в стране ввели комендантский час, чтобы ограничить распространение Covid-19.

Напомним

Во время визита на Корсику Папа Франциск помолился за мир, назвав украинцев и россиян братьями. Понтифик призвал к взаимопониманию между народами, подчеркнув, что война - это всегда поражение.