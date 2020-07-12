Пандемия: ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 12 июля, сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом, которые были официально подтверждены в мире. По данным Организации, за последние сутки зафиксировано более 230 тыс. новых случаев заражения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
Так, за последние 24 часа в мире на COVID-19 заразились 230 370 человек. Это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором ВОЗ сообщила 10 июля, — 228 102 заражений.
В ВОЗ отметили, что наибольшее количество новых случаев за последние сутки зафиксировали в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. В свою очередь, суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших, сообщает Reuters.
Всего, по данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, более 560 тыс. людей с коронавирусом умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более чем 566 тыс. людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53 521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.