Пандемия от COVID-19 в Германии умерли уже более 7500 человек, 170 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 170 508 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 933 новых случая заболевания. Количество умерших теперь составляет 7 533 человека.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (44 593), Северной Рейн — Вестфалии (35 333), Баден-Вюртемберге (33 359). В Берлине отмечено 6 274 случая заболевания.
Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Брифинг RKI о ситуации с COVID-19 в Германии, 12 мая 2020 года:
Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.