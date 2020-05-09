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Пандемия от COVID-19 в Германии умерли уже 7 369 человек, более 168 тысяч - инфицированы

Киев • УНН

 • 13246 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 168 551 человека, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Пандемия от COVID-19 в Германии умерли уже 7 369 человек, более 168 тысяч - инфицированы

За сутки зафиксировано 1 251 новый случай заболевания. Количество умерших теперь составляет 7 369 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (44 169), Северной Рейн — Вестфалии (34 817), Баден-Вюртемберге (33 105). В Берлине отмечено 6 242 случаев заболевания.

Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Рипербан в Гамбурге во время пандемии:

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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