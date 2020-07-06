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Пандемия: в Индонезии решили противостоять COVID-19 с помощью эвкалиптового ожерелья

Киев  •  УНН

 • 12153 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство сельского хозяйства Индонезии представило антивирусное ожерелье на основе эвкалипта, которое по замыслу создателей способно помогать в лечении инфицированных коронавирусом и даже защищать от передачи COVID-19. Новинку показал руководитель ведомства Сьяхрул Ясин Лимпо, сообщает в понедельник газета The Jakarta Post, передает УНН.

“Специалисты из национального агентства исследований и развития здравоохранения (подчиняется этому министерству) соединили образцы более 700 разновидностей эвкалипта”, — рассказал журналистам чиновник. По его словам, “испытания показали, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то погибают около 80% вирусов, подобных COVD-19”. Министр также заявил, что “лично носит „антивирусное ожерелье“ при посещении различных общественных мероприятий”.

Одновременно руководитель агентства Фаджри Джифри рассказал, что “эвкалипт уже использовался в лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, и у них наблюдалась положительная динамика”.

Замруководителя Института молекулярной биологии имени Эйкмана, базирующегося в Джакарте, Эравати Судойо признала, что “компоненты эвкалипта ранее были признаны эффективными для борьбы с вирусами”. Однако ученый предупредила, что “для утверждений о способности этого растения бороться или защищать именно от коронавируса необходимо длительные исследования”.

В Индонезии было зафиксировано свыше 62,1 тыс. инфицированных COVID-19, из которых 3 171 скончался. По этим показателям страна занимает первое место в Юго-Восточной Азии.

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