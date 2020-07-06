Пандемія: в Індонезії вирішили протидіяти COVID-19 за допомогою евкаліптового намиста

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство сільського господарства Індонезії представило антивірусне намисто на основі евкаліпта, яке за задумом творців здатне допомагати в лікуванні інфікованих коронавірусом і навіть захищати від передачі COVID-19. Новинку показав керівник відомства Сьяхрул Ясін Лімпо, повідомляє в понеділок газета The Jakarta Post, передає УНН.

“Фахівці з національного агентства досліджень і розвитку охорони здоров’я (підпорядковується цьому міністерству) з’єднали зразки більш 700 різновидів евкаліпта”, — розповів журналістам чиновник. За його словами, “випробування показали, що якщо носити подібний трав’яний збір протягом 30 хвилин, то гинуть близько 80% вірусів, подібних COVD-19”. Міністр також заявив, що "особисто носить "антивірусне намисто"при відвідуванні різних громадських заходів“.

Одночасно керівник агентства Фаджр Джіфрі розповів, що “евкаліпт вже використовувався в лікуванні пацієнтів, у яких був виявлений коронавірус, і у них спостерігалася позитивна динаміка”.

Заступник керівника Інституту молекулярної біології імені Ейкмана, що базується в Джакарті, Ераваті Судойо визнала, що “компоненти евкаліпта раніше були визнані ефективними для боротьби з вірусами”. Однак учена попередила, що “для тверджень про здатність цієї рослини боротися або захищати саме від коронавірусу необхідні тривалі дослідження”.

В Індонезії було зафіксовано понад 62,1 тис. інфікованих COVID-19, з яких 3 171 помер. За цими показниками країна посідає перше місце в Південно-Східній Азії.

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