Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 10 935 человек, более 117 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 932 человека, в общем погибли более 10,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигло более 117 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили 7 472 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 10 935 человек (в том числе за сутки — 932), а 30 513 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 416 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (34,1 тысячи человек) и Каталония (23,4 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (62 случая) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 3 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 3 de abril:
Confirmados 117.710
En UCI 6.416
Fallecidos 10.935
Curados 30.513
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/CO7lLun3hi
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Специальная больница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Ситуация в больнице “Северо Очоа”, Мадрид:
Жители аплодируют испанской полиции: