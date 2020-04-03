Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 10 935 человек, более 117 тысяч - больны

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 932 человека, в общем погибли более 10,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.