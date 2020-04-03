Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 10 935 осіб, понад 117 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 932 особи, загалом загинули понад 10,9 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 117 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили 7 472 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 10 935 людей (в тому числі за добу — 932), а 30 513 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 6 416 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (34,1 тисячі осіб) і Каталонія (23,4 тисячі). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (62 випадки) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 3 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 3 de abril:
Confirmados 117.710
En UCI 6.416
Fallecidos 10.935
Curados 30.513
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/CO7lLun3hi
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спеціальна лікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у лікарні "Северо Очоа", Мадрид:
Мешканці аплодують іспанській поліції: