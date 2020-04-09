Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Германии достигло 2 107 человек, более 108 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 108 202 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 4 974 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 246 человек и теперь составляет 2 107 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (28 827), Северной Рейн — Вестфалии (21 961), Баден-Вюртемберге (21 603). В Берлине отмечено 4202 случая заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: