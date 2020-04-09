Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Германии достигло 2 107 человек, более 108 тысяч - инфицированны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27767 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37366 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53874 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55652 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78079 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73460 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101039 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105321 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Германии достигло 2 107 человек, более 108 тысяч - инфицированны

Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Германии достигло 2 107 человек, более 108 тысяч - инфицированны

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 108 202 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

За сутки зафиксировано 4 974 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 246 человек и теперь составляет 2 107 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (28 827), Северной Рейн — Вестфалии (21 961), Баден-Вюртемберге (21 603). В Берлине отмечено 4202 случая заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:

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