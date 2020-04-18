Пандемия коронавируса: число больных COVID-19 в Италии почти достигло 176 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Италии количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 достигло почти 176 тысяч человек, прирост случаев за сутки - 3 491. Количество умерших достигло 23 227 человек, за сутки - 482. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
"На всей территории страны: 107 771 лицо имеет положительный результат; 44 927 пациентов выздоровели; 23 227 умерли. На сегодняшний день общее количество случаев в Италии составляет 175 925", - указали в ведомстве.
Сообщается, что больше всего случаев зарегистрировано в Ломбардии - 34 195, в Пьемонте - 14 233, в Эмилии-Романье - 13 584.
Напомним, количество умерших в Италии сутками раньше от заболевания составляло 575 человек.