Пандемія коронавірусу: кількість хворих COVID-19 в Італії майже досягла 176 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Італії кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19 досягла майже 176 тисяч осіб, приріст випадків за добу - 3 491. Кількість померлих досягла 23 227 людей, за добу - 482. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ країни.
"На всій території країни: 107 771 особа має позитивний результат; 44 927 пацієнтів одужали; 23 227 померли. На сьогоднішній день загальна кількість випадків в Італії становить 175 925", - вказали у відомстві.
Зазначається, що більше всього випадків зареєстровано в Ломбардії - 34 195, у П'ємонті - 14 233, в Емілії-Романьї - 13 584.
Нагадаємо, кількість померлих в Італії добою раніше від захворювання становила 575 осіб.