Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инфицированны уже более 18 тысяч лиц, 148 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За последние сутки в 62 российских регионах выявлены 2 558 новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 2 186 случаев. Общее количество инфицированных достигло 18 328 человек.
“Всего в стране зарегистрировано 18 328 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 470 человек. Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 10 в Москве, 3 в Нижегородской области, 2 в Чеченской республике, 1 в Московской области, 1 в Мурманской области, 1 в Республике Северная Осетия. За весь период в России от коронавируса умерло 148 человек”, — указано в сообщении.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
“Быстрые” доставляют инфицированных COVID-19 в одну из больниц Москвы: