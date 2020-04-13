Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инфицированны уже более 18 тысяч лиц, 148 человек - умерли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27321 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37056 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53571 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55377 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77701 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73348 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101027 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105318 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130203 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107253 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105941 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105570 просмотра
Актуальное
Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инфицированны уже более 18 тысяч лиц, 148 человек - умерли

Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инфицированны уже более 18 тысяч лиц, 148 человек - умерли

Киев  •  УНН

 • 13948 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За последние сутки в 62 российских регионах выявлены 2 558 новых случаев заражения вирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 2 186 случаев. Общее количество инфицированных достигло 18 328 человек.

“Всего в стране зарегистрировано 18 328 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 470 человек. Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 10 в Москве, 3 в Нижегородской области, 2 в Чеченской республике, 1 в Московской области, 1 в Мурманской области, 1 в Республике Северная Осетия. За весь период в России от коронавируса умерло 148 человек”, — указано в сообщении.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“Быстрые” доставляют инфицированных COVID-19 в одну из больниц Москвы:

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