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Пандемия: Ирландия резко усилила карантинные мероприятия из-за нового штамма вируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правительство Ирландии на экстренном заседании в среду приняло решение о дополнительном ужесточении действующих карантинных ограничений. Об этом заявил в эфире национального телеканала RTE премьер-министр страны Михол Мартин, передает УНН.

Пандемия: Ирландия резко усилила карантинные мероприятия из-за нового штамма вируса

В канун католического Рождества (24 декабря) в Ирландии был досрочно завершен период “праздничных послаблений”, когда граждане могли свободно перемещаться по стране, встречаться с родственниками и друзьями. В тот день по всей стране закрылись рестораны и бары, перестали работать парикмахерские и салоны красоты, затем было введено ограничение на передвижение в пределах графств. С 1 января граждане смогут свободно перемещаться лишь в радиусе 5 км от дома, вновь закроются все магазины промтоваров, начнет действовать запрет на прием гостей. Каникулы в школах решено продлить до 11 января.

Глава правительства сообщил, что такие ограничения будут действовать как минимум до 31 января, пояснив их необходимость распространением нового штамма коронавируса, зафиксированного ранее на юго-востоке Англии. “Научные исследования пока продолжаются, но уже очевидно, что эта разновидность вируса распространяется намного быстрее. Мы видим, что не оправдываются даже наши самые пессимистические прогнозы”, — указал Мартин.

Во вторник Минздрав Ирландии сообщил о рекордном за весь период эпидемии суточном приросте числа новых случаев заражения — 1 546, в среду в стране зафиксировали уже 1 718 инфицированных. В последней сводке также сообщается о 13 летальных случаях, связанных с COVID-19. За последние сутки в местные стационары доставлены 60 больных с COVID-19, в палатах интенсивной терапии находятся 37 человек.

Согласно статистике ВОЗ — в Ирландии 88 439 случаев болезни, 2 213 человек погибли.

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