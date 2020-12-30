Пандемія: Ірландія різко посилила карантинні заходи через новий штам вірусу

Напередодні католицького Різдва (24 грудня) в Ірландії був достроково завершений період “святкових послаблень”, коли громадяни могли вільно пересуватися по країні, зустрічатися з родичами та друзями. В той день по всій країні закрилися ресторани і бари, перестали працювати перукарні та салони краси, потім було введено обмеження на пересування в межах графств. З 1 січня громадяни зможуть вільно пересуватися лише в радіусі 5 км від будинку, знову закриються всі магазини промтоварів, почне діяти заборона на прийом гостей. Канікули в школах вирішено продовжити до 11 січня.

Глава уряду повідомив, що такі обмеження будуть діяти як мінімум до 31 січня, пояснивши їхню необхідність поширенням нового штаму коронавірусу, зафіксованого раніше на південному сході Англії. “Наукові дослідження поки тривають, але вже очевидно, що цей різновид вірусу поширюється набагато швидше. Ми бачимо, що не виправдовуються навіть наші найпесимістичніші прогнози”, — вказав Мартін.

У вівторок МОЗ Ірландії повідомило про рекордний за весь період епідемії добовий приріст кількості нових випадків зараження — 1 546, у середу в країні зафіксували вже 1 718 інфікованих. В останньому зведенні також повідомляється про 13 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. За останню добу в місцеві стаціонари доставлені 60 хворих з COVID-19, в палатах інтенсивної терапії перебувають 37 осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ірландії 88 439 випадків хвороби, 2 213 людей загинули.