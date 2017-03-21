Панама до сих пор осуществляет экстрадиционную проверку в отношении В.Каськива - ГПУ

“По состоянию на неделю назад (экстрадиционная — ред.) проверка продолжалась”, — сообщил заместитель генпрокурора.

Он напомнил, что экстрадиционная проверка в Панаме в отношении В.Каськива началась в сентябре.

Как сообщал УНН, 10 сентября 2016 года панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Госинвестпроекта попросил политическое убежище в Панаме.

В связи с этим, в Генпрокуратура сообщала, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Госинвестпроекта Владиславу Каськиву продлится до полугода.

В.Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 года В.Каськив находится в международном розыске.