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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23014 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41196 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56047 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50272 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100152 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127183 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Палестина заморозила все контакты с США

Палестина заморозила все контакты с США

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Палестинцы заморозили все официальные контакты с Вашингтоном, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице. Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передает УНН со ссылкой на DW.

"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - отметил аль-Малики.

По его словам, своим заявлением он всего лишь дал официальный характер шага, который и так проходил с позиции американской стороны.

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Угрозы Вашингтона стали ответом на стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.

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