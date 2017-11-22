Палестина заморозила все контакты с США

"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - отметил аль-Малики.

По его словам, своим заявлением он всего лишь дал официальный характер шага, который и так проходил с позиции американской стороны.

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Угрозы Вашингтона стали ответом на стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.