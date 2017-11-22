Палестина заморозила все контакты с США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Палестинцы заморозили все официальные контакты с Вашингтоном, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице. Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передает УНН со ссылкой на DW.
"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - отметил аль-Малики.
По его словам, своим заявлением он всего лишь дал официальный характер шага, который и так проходил с позиции американской стороны.
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Угрозы Вашингтона стали ответом на стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.