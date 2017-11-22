Палестина заморозила всі контакти зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Палестинці заморозили всі офіційні контакти з Вашингтоном, після того як адміністрація Дональда Трампа пригрозила закриттям представництва Організації визволення Палестини (ООП) в американській столиці. Про це заявив палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі, передає УНН з посиланням на DW.
"У чому користь від проведення з ними будь-яких зустрічей, якщо вони закривають наш офіс?" - зазначив аль-Малікі.
За його словами, своєю заявою він всього лише надав офіційний характер кроку, який і так відбувався з позиції американської сторони.
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Погрози Вашингтона стали відповіддю на прагнення палестинців залучити Ізраїль до відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом через будівництво єврейських поселень.