Палестина заморозила всі контакти зі США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Палестинці заморозили всі офіційні контакти з Вашингтоном, після того як адміністрація Дональда Трампа пригрозила закриттям представництва Організації визволення Палестини (ООП) в американській столиці. Про це заявив палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі, передає УНН з посиланням на DW.

"У чому користь від проведення з ними будь-яких зустрічей, якщо вони закривають наш офіс?" - зазначив аль-Малікі.

За його словами, своєю заявою він всього лише надав офіційний характер кроку, який і так відбувався з позиції американської сторони.

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Погрози Вашингтона стали відповіддю на прагнення палестинців залучити Ізраїль до відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом через будівництво єврейських поселень.

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