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Палата представителей США приняла законопроект о блокировании доступа Ирана к 6 млрд долларов

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:59  •  14035 просмотра

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который блокирует размораживание 6 миллиардов долларов для Ирана, ссылаясь на поддержку Тегераном нападений ХАМАС на Израиль. Законопроект имеет целью предотвратить финансирование терроризма, за него проголосовали 307 человек, против - 119.

В четверг Палата представителей США приняла закон, который блокирует доступ Ирана к 6 миллиардам долларов, недавно размороженных США в рамках обмена заключенными. Деньги заморозили из-за вероятной соучастия  Ирана в атаках ХАМАС на Израиль в прошлом месяца, сообщает Associated Press, информирует УНН.

Детали

Законопроект под названием "Закон о запрете финансирования иранского терроризма" приняли 307 голосами "за", "против" высказались 119 законодателей.

"При такой нестабильности в регионе последнее, что нам нужно сделать, это предоставить доступ к 6 миллиардам долларов, которые будут перенаправлены на финансирование терроризма, спонсируемого Ираном", - заявил во время дебатов председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол.

Отмечается, что американские официальные лица открывают критику Ирана, отметив, что Тегеран еще не получил ни одного доллара, и настаивая на том, что когда это произойдёт, их можно будет использовать только на гуманитарные нужды.

Ряд демократов, выступавших против этого законопроекта, защищали решение администрации президента США Джо Байдена передать деньги в обмен на американских заложников, особенно на фоне того, что американские заложники сейчас удерживаются ХАМАС в Газе.

"Иран, конечно, как и ХАМАС, - это убийственный и коррумпированный режим. Они неприятны. И это нелегко. Но благодаря этой сделке пять американских семей теперь снова дома, - сказал во время дебатов представитель Грегори Микс, главный демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Контекст

Соглашение между Вашингтоном и Тегераном было заключено летом после нескольких месяцев непрямых переговоров между американскими и иранскими официальными лицами. Однако начало войны между Израилем и ХАМАС вызвало критику договоренности из-за тесных связей Ирана как с ХАМАС, так и с ливанской боевой группировкой "Хезболла".

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Палата представників США ухвалила законопроєкт про блокування доступу Ірану до 6 млрд доларів
US House of Representatives passes bill to block Iran's access to $6 billion
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Палата представителей США приняла законопроект о блокировании доступа Ирана к 6 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который блокирует размораживание 6 миллиардов долларов для Ирана, ссылаясь на поддержку Тегераном нападений ХАМАС на Израиль. Законопроект имеет целью предотвратить финансирование терроризма, за него проголосовали 307 человек, против - 119.

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