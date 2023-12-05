Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются
Киев • УНН
Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.
Гарантии безопасности ЕС для Украины, по которым накануне начался первый раунд консультаций, включают девять обязательств со стороны Европейского Союза. Речь идет, в частности, о помощи военной техникой, обучении украинских бойцов и сотрудничестве с украинским ОПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.
Детали
Заместитель генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Юрием Джигирем представил направления долгосрочной помощи ЕС.
Как отмечается, пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны ЕС:
- помощь военной техникой и оборудованием;
- обучение украинских военных;
- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
- противостояние кибер- и гибридным угрозам;
- помощь в разминировании;
- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- усиление способности контролировать запасы оружия
- поддержку усилий по ядерной безопасности;
- обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.
Напомним
Представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета гарантий безопасности для Украины.
Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются
Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.
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