Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются

Гарантии безопасности ЕС для Украины, по которым накануне начался первый раунд консультаций, включают девять обязательств со стороны Европейского Союза. Речь идет, в частности, о помощи военной техникой, обучении украинских бойцов и сотрудничестве с украинским ОПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Детали

Заместитель генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Юрием Джигирем представил направления долгосрочной помощи ЕС.

Как отмечается, пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны ЕС:

- помощь военной техникой и оборудованием;

- обучение украинских военных;

- сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

- противостояние кибер- и гибридным угрозам;

- помощь в разминировании;

- реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

- усиление способности контролировать запасы оружия

- поддержку усилий по ядерной безопасности;

- обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.

Напомним

Представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета гарантий безопасности для Украины.