Город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упала девушка в реку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Спасатели ищут девушку, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона. Продолжается спасательно-поисковая операция, к которой привлечены специальная техника и катера с водолазами - говорится в сообщении.

По информации патрульной полиции Киева, из-за аварии на аттракционе затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

Город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году - информирует КГГА.

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Местные паблики сообщали, что в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр.

Впоследствии в ГСЧС Киева сообщили УНН, что водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории для поиска человека.

Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.