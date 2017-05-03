П.Порошенко сменил руководителей СБУ в шести областях и в городе Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Киевской областях и в городе Киеве. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины, передает УНН.
Так, указом №123 / 2017 Президент уволил Андрейчука Виктора Григорьевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области; Батракова Сергея Алексеевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области; Грещука Степана Степановича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области; Довженко Александра Ивановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области; Крицена Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области; Пахнюка Владимира Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области; Шкурата Игоря Петровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.
Указом №124 / 2017 назначил: Довженко Александра Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области; Носача Андрея Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области; Панасюк Виктора Степановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области; Пахнюка Владимира Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области; Семочко Сергея Алексеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области; Ткачука Александра Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.
Как повидомяв УНН, П.Порошенко назначил Д.Ярмака уполномоченным по контролю за СБУ .