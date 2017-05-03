П.Порошенко змінив керівників СБУ у шести областях та у місті Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким призначив нових керівників Управлінь Служби Безпеки України в Одеській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Київській областях та у місті Києві. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, передає УНН.
Так, указом №123/2017 Президент звільнив Андрейчука Віктора Григоровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області; Батракова Сергія Олексійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області; Грещука Степана Степановича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області; Довженка Олександра Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області; Кріцена Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області; Пахнюка Володимира Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області; Шкурата Ігоря Петровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.
Указом №124/2017 призначив: Довженка Олександра Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області; Носача Андрія Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області; Панасюка Віктора Степановича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області; Пахнюка Володимира Васильовича начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області; Семочка Сергія Олексійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області; Ткачука Олександра Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Як повідомяв УНН, П.Порошенко призначив Д.Ярмака уповноваженим з контролю за СБУ.