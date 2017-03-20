П.Порошенко поставил задачу к 2019 году выйти на показатель инфляции в 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу к 2019 году выйти на показатели инфляции в 5%. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.
"И до 2019 года это наша общая задача - мы должны выйти на показатели инфляции около 5%", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется, шо в 2017 году показатели инфляции уже будут измеряться однозначными цифрами и будут меньше 10%.
Напомним, П.Порошенко заявил о начале реального восстановления экономики в Украины .