П.Порошенко поставил задачу к 2019 году выйти на показатель инфляции в 5%

"И до 2019 года это наша общая задача - мы должны выйти на показатели инфляции около 5%", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется, шо в 2017 году показатели инфляции уже будут измеряться однозначными цифрами и будут меньше 10%.

Напомним, П.Порошенко заявил о начале реального восстановления экономики в Украины .