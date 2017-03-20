П.Порошенко поставив завдання до 2019 року вийти на показник інфляції в 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко поставив завдання до 2019 року вийти на показники інфляції в 5%. Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент УНН.
“І до 2019 року це наше спільне завдання — ми маємо вийти на показники інфляції близько 5%”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сподівається, шо у 2017 році показники інфляції вже вимірюватимуться однозначними цифрами і будуть менше 10%.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про початок реального відновлення економіки в Україні.