П.Порошенко поставив завдання до 2019 року вийти на показник інфляції в 5%

“І до 2019 року це наше спільне завдання — ми маємо вийти на показники інфляції близько 5%”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сподівається, шо у 2017 році показники інфляції вже вимірюватимуться однозначними цифрами і будуть менше 10%.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив про початок реального відновлення економіки в Україні.