П.Порошенко ожидает завершения Нидерландами процесса ратификации СА с Украиной в ближайшее время

"Глава государства подчеркнул, что решения декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды поддержат Украину в вопросе продолжения санационного давления на Российскую федерацию.

Кроме того, во время встречи П.Порошенко и М.Рютте скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН 17.

Напомним, Президент Петр Порошенко в Давосе провел переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.