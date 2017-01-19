П.Порошенко ожидает завершения Нидерландами процесса ратификации СА с Украиной в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украина ожидает, что Нидерланды в ближайшее время ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
"Глава государства подчеркнул, что решения декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды поддержат Украину в вопросе продолжения санационного давления на Российскую федерацию.
Кроме того, во время встречи П.Порошенко и М.Рютте скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН 17.
Напомним, Президент Петр Порошенко в Давосе провел переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.