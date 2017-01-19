П.Порошенко очікує на завершення Нідерландами процесу ратифікації УА з Україною найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Україна очікує, що Нідерланди найближчим часом ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це під час зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави української держави, передає УНН.
"Глава держави підкреслив, що рішення грудневого засідання Європейської Ради відкривають перспективи для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - йдеться у повідомленні.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди підтримають Україну у питанні продовження санаційного тиску на Російську федерацію.
Крім того під час зустрічі П.Порошенко і М.Рютте скоординували зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності винних у збитті літака Малайзійських авіаліній МН 17.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко у Давосі провів переговори з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.