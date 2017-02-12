П.Порошенко обсудил с президентом Словении необходимость продолжения санкций против РФ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45167 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 111363 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 118023 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 129593 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149052 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160949 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124216 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139155 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189964 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291864 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.1м/с
66%
Популярные новости

В Херсоне мужчина ранен из-за атаки БпЛА: сбросили взрывчатку

7 апреля, 20:05 • 4220 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 5798 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 12222 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 5890 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 5024 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 191777 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 247392 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448977 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401365 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486834 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28764 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28363 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43002 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65258 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72149 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

П.Порошенко обсудил с президентом Словении необходимость продолжения санкций против РФ

Киев • УНН

 • 13129 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимость продолжения санкций против РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.

П.Порошенко обсудил с президентом Словении необходимость продолжения санкций против РФ

"Спасибо за сильную и надежную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию в вопросе обеспечения европейского единства, включая с санкциями, а также за четкую позицию в отношении незаконной аннексии Крыма", - заявил П.Порошенко.

По данным пресс-службы глава украинского государства подробно проинформировал Б.Пахора о последнем обострении ситуации на Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск.

"Было отмечено, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию должны быть выполнены первоочередные вопросы безопасности элементы Минских договоренностей, прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвода тяжелых вооружений", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая Крым.

Как сообщал УНН, президент Словении Борут Пахор находится в Украине с официальным визитом .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38