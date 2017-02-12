П.Порошенко обсудил с президентом Словении необходимость продолжения санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимость продолжения санкций против РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
"Спасибо за сильную и надежную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию в вопросе обеспечения европейского единства, включая с санкциями, а также за четкую позицию в отношении незаконной аннексии Крыма", - заявил П.Порошенко.
По данным пресс-службы глава украинского государства подробно проинформировал Б.Пахора о последнем обострении ситуации на Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск.
"Было отмечено, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию должны быть выполнены первоочередные вопросы безопасности элементы Минских договоренностей, прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвода тяжелых вооружений", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая Крым.
Как сообщал УНН, президент Словении Борут Пахор находится в Украине с официальным визитом .