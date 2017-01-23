П.Петренко заявил, что НАПК - единственный госорган, который саботирует работу Минюста

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани саботажа. Наверное, (НАПК - ред.) – это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Ежедневно мы регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решению правительства, и законопроекты, которые попадают в парламент. Почему-то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация. Основной их документ, который они должны были разработать еще в прошлом году - это порядок проведения проверки, это тот документ, который определяет "дорожную карту" как проверяется чиновник, который подал декларацию. Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы тогда как Министерство юстиции ... предлагали им, что давайте мы включимся в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему тогда НАПК не пошло на встречу. Разработало один вариант документа. Мы сделали свои замечания", - отметил он.

Со слов министра, этот новосозданный документ НАПК не соответствовал Конституции Украины и здравому смыслу.

"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией. Мы объяснили нашим коллегам, сказали включите замечания в новый текст. Вместо этого НАПК за два дня провело псевдообсуждение, тот же текст с определенными техническими поправками отослали в Министерство юстиции. Мы были вынуждены снова его вернуть", - подчеркнул П.Петренко.

Напомним, 20 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило проект распоряжения Кабмина "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению надлежащего бесперебойного функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".