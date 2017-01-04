П.Климкин: санкции против РФ должны действовать до полного освобождения Крыма

"Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит их, тогда можно начинать говорить о снятии санкций... Но санкции, которые связаны с выполнением минских, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто. Или Минск выполняется, и тогда санкции отменяются, или Минск не выполняется и тогда нужно найти средства, возможно усилить санкции, возможно другие средства давления. И здесь нет никакого разногласия между нашей позицией и позицией ЕС. Это решение собственно ЕС. Но очень важно, и я хочу это подчеркнуть, что санкции против России в связи с временной оккупацией Крыма должны оставаться до того момента, пока Россия покинет Крым", - отметил П.Климкин.

Напомним, Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что ОБСЕ нужна Украине для того, чтобы начинать готовить выборы на территории Донбасса.