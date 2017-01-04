П.Климкин: санкции против РФ должны действовать до полного освобождения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Санкции нужны для того, чтобы Россия выполнила минские договоренности и они должны действовать до тех пор, пока Россия не покинет Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой, действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает УНН.
"Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит их, тогда можно начинать говорить о снятии санкций... Но санкции, которые связаны с выполнением минских, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто. Или Минск выполняется, и тогда санкции отменяются, или Минск не выполняется и тогда нужно найти средства, возможно усилить санкции, возможно другие средства давления. И здесь нет никакого разногласия между нашей позицией и позицией ЕС. Это решение собственно ЕС. Но очень важно, и я хочу это подчеркнуть, что санкции против России в связи с временной оккупацией Крыма должны оставаться до того момента, пока Россия покинет Крым", - отметил П.Климкин.
Напомним, Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что ОБСЕ нужна Украине для того, чтобы начинать готовить выборы на территории Донбасса.