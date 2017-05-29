П.Климкин поздравил украинцев с Международным днем миротворцев ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев с Международным днем миротворцев ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Хочу с гордостью поздравить Вас с профессиональным праздником - Международным днем миротворцев ООН.
Ваши мужество и самоотверженность делу поддержания международного мира и безопасности высоко ценятся всеми государствами-членами ООН. Операции по поддержанию мира и безопасности в условиях расширения спектра конфликтов в мире остаются действенным инструментом по предупреждению вооруженных противостояний и возвращения стран к мирной жизни и сосуществования ", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что сегодня мир страдает от значительного количества конфликтов и для миллионов человек ООН остается последней надеждой на спасение и возвращение к нормальной жизни.
"Наше государство, которое продолжает противостоять российской агрессии и оккупации, к сожалению, из собственного опыта знает какие страдания испытывает гражданское население в горячих точках, прежде всего это касается женщин и детей. Это стало одним из факторов почему Украина является активным сторонником расширения потенциала операций ООН для защиты гражданского населения и поддерживает усилия Генерального секретаря Организации по укреплению миротворческих возможностей ООН ", - подчеркнул П.Климкин.
Обращаясь к миротворцам, Министр отметил, что мир помнит и чтит героев, отдавших свою жизнь за идеалы мирного существования, выполняя мандаты миротворческих операций ООН.
"Сердечно желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, мужества и стойкости в выполнении благородной международной миссии", - резюмировал П.Климкин.
Напомним, что сегодня отмечают Международный день миротворцев ООН.