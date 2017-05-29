П.Клімкін привітав українців з Міжнародним днем миротворців ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав українців з Міжнародним днем миротворців ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Хочу з гордістю привітати Вас з професійним святом — Міжнародним днем миротворців ООН.
Ваші мужність та самовідданість справі підтримання міжнародного миру та безпеки високо цінуються всіма державами-членами ООН. Операції з підтримання миру та безпеки в умовах розширення спектру конфліктів у світі залишаються дієвим інструментом з попередження збройних протистоянь та повернення країн до мирного життя та співіснування”, — йдеться в повідомленні.
Міністр зазначив, що сьогодні світ потерпає від значної кількості конфліктів і для мільйонів осіб ООН залишається останньою надією на порятунок та повернення до нормального життя.
“Наша держава, яка продовжує протистояти російській агресії та окупації, на жаль, із власного досвіду знає яких страждань зазнає цивільне населення у гарячих точках, передусім це стосується жінок та дітей. Це стало одним з факторів чому Україна є активним прибічником розширення потенціалу операцій ООН задля захисту цивільного населення та підтримує зусилля Генерального секретаря Організації зі зміцнення миротворчих можливостей ООН”, — наголосив П.Клімкін.
Звертаючись до миротворців, Міністр наголосив, що світ пам’ятає та шанує героїв, які віддали своє життя за ідеали мирного існування, виконуючи мандати миротворчих операцій ООН.
“Сердечно зичу Вам міцного здоров’я і благополуччя, мужності та стійкості у виконанні благородної міжнародної місії”, — резюмував П.Клімкін.
Нагадаємо, що сьогодні відзначають Міжнародний день Миротворця ООН.