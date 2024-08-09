ОВА: в течение дня на Сумщине враг впервые применил новые бомбы - универсальные планирующие боеприпасы

Сегодня в течение дня на Сумщине враг впервые применил новые бомбы, которые имеют двигатель и способны лететь дальше, чем КАБы и более точные. Об этом рассказал председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня за день с 7:30 по эту минуту сделано 24 пуска таких ракет, но мы отмечаем изменение определенных боеприпасов. Раньше это были простые КАБы, которые планировали и наносили удары по населенным пунктам, и объекты инфраструктуры. Сейчас появились новые боеприпасы - планирующие. Они тоже самое, как и КАБ, но имеет двигатель и они летят значительно дальше в два раза и точнее. Их было запущено 11", - сказал Артюх.

Напомним

С 5 по 8 августа российские войска выпустили по населенным пунктам Сумщины 154 авиабомбы. В результате атак погибли два человека, среди которых ребенок. Еще семь человек получили ранения.