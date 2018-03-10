Отравление шпиона: установлено более 200 свидетелей по делу Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Полиция Великобритании установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, передает УНН.
Кроме того, по информации СМИ, установленны 240 вещественных доказательств. К делу привлечено более 250 сотрудников антитеррористической полиции.
Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии, приводит издание слова Радд.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Британская разведка МИ5 считает, что Россия была спонсором отравления экс-полковника ГРУ и его дочери.
Премьер-министр Тереза Мэй в четверг заявила, что Великобритания примет соответствующие меры, если подтвердится, что Москва причастна к инциденту.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее заявление "пропагандой и нагнетанием истерики".