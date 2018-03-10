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Отруєння шпигуна: встановлено більше 200 свідків у справі Скрипаля

Отруєння шпигуна: встановлено більше 200 свідків у справі Скрипаля

Київ • УНН

 • 11313 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Поліція Великої Британії встановила більше 200 свідків у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Британії Ембер Радд, передає УНН.

Крім того, за інформацією ЗМІ, встановлені 240 речових доказів. До справи залучено понад 250 співробітників антитерористичної поліції.

Скрипаль і його дочка Юлія продовжують залишатися в критичному, але стабільному стані, наводить видання слова Радд.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Британська розвідка МІ5 вважає, що Росія була спонсором отруєння екс-полковника ГРУ та його доньки.

Прем’єр-міністр Тереза Мей в четвер заявила, що Велика Британія вживатиме відповідних заходів, якщо підтвердиться, що Москва причетна до інциденту.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав її заяву “пропагандою і нагнітанням істерик”.

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