Отруєння шпигуна: встановлено більше 200 свідків у справі Скрипаля

КИЇВ. 10 березня. УНН. Поліція Великої Британії встановила більше 200 свідків у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Британії Ембер Радд, передає УНН.