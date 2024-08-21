Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

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Только что в Раде провалили мое блокирующее постановление за то, чтобы не был отменен перевод часов. Теперь законопроект будет отправлен на подпись - сообщил Гончаренко.

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16 июля Верховная Рада приняла законопроект №4201, который еще был подан в 2020 году в ВР Русланом Стефанчуком, который в то время был первым заместителем председателя ВР, об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет.

Отметим, что законопроект об отмене перевода времени в Украине был принят в первом чтении еще в марте 2021 года. Уже через несколько недель депутаты не смогли принять его во втором чтении и в целом и он был отправлен на повторное второе чтение. В пояснительной записке Стефанчук указывал, что направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - российской федерации.

Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и безопасности позиции Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий - отмечал Стефанчук.

Также спикер Рады аргументировал это тем, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени.

Такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом - говорилось в пояснительной записке.

После принятия законопроекта в повторном втором чтении, нардеп Гончаренко внес постановление, которым заблокировал его подписание, ведь по мнению нардепа принятие этого решения произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады, статьи 45, которая предусматривает порядок голосования предложений и поправок на пленарном заседании ВР и части 1 статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не поздне

Позже Гончаренко зарегистрировал петиции с призывом к Президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект об исчислении времени.