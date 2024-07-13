В воскресенье, 14 июля во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом пишет УНН с ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Завтра, 14 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут действовать три очереди отключений одновременно - сообщили в Укрэнерго.

Напомним,

Некоторых абонентов энергетики отсоединяют вручную. Поэтому свет может исчезнуть на 15 минут раньше или на 20 минут позже стабилизационного графика.