От войны россияне разрушили в Украине 195 объектов медучреждений

С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили уже 195 объектов медучреждений, 1 480 объектов медучреждений повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепровской и Херсонской областей.

Отмечается, что информацию по Луганской области невозможно получить в полном объеме.

Кроме того, оккупанты повредили 103 машины экстренной медицинской помощи, еще 253 автомобиля были уничтожены и 125 автомобилей захватили войска оккупанта.

Дополнение

В то же время несмотря на вражеские обстрелы, Украина активно восстанавливает медицинскую инфраструктуру. Преимущественно речь идет об объектах, которые получили небольшие повреждения: выбиты окна, двери, поврежден фасад или кровля и тому подобное.

Сейчас уже удалось полностью восстановить 444 объекта медучреждений, еще 405 объектов восстановлены частично. Больше всего - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне обстреляли Херсон: в больнице оказались трое местных

В Минздраве добавили, что совместно с партнерами Украина работает над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры, чтобы несмотря на войну необходимая медицинская помощь была доступна каждому, кто в этом нуждается.

Напомним

На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами.