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От войны россияне разрушили в Украине 195 объектов медучреждений

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:27  •  21184 просмотра

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Россияне разрушили 195 и повредили 1 480 украинских медицинских учреждений; 444 были полностью восстановлены, а еще 405 частично отстроены, несмотря на постоянные вызовы.

С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили уже 195 объектов медучреждений, 1 480 объектов медучреждений повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепровской и Херсонской областей.

Отмечается, что информацию по Луганской области невозможно получить в полном объеме. 

Кроме того, оккупанты повредили 103 машины экстренной медицинской помощи, еще 253 автомобиля были уничтожены и 125 автомобилей захватили войска оккупанта.

Дополнение

В то же время несмотря на вражеские обстрелы, Украина активно восстанавливает медицинскую инфраструктуру. Преимущественно речь идет об объектах, которые получили небольшие повреждения: выбиты окна, двери, поврежден фасад или кровля и тому подобное. 

Сейчас уже удалось полностью восстановить 444 объекта медучреждений, еще 405 объектов восстановлены частично. Больше всего - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. 

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В Минздраве добавили, что совместно с партнерами Украина работает над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры, чтобы несмотря на войну необходимая медицинская помощь была доступна каждому, кто в этом нуждается. 

Напомним

На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Від війни росіяни зруйнували в Україні 195 об'єктів медзакладів
Since the war, Russians have destroyed 195 medical facilities in Ukraine
Новости по теме

От войны россияне разрушили в Украине 195 объектов медучреждений

Россияне разрушили 195 и повредили 1 480 украинских медицинских учреждений; 444 были полностью восстановлены, а еще 405 частично отстроены, несмотря на постоянные вызовы.

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