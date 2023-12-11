От войны россияне разрушили в Украине 195 объектов медучреждений
Киев • УНН
Россияне разрушили 195 и повредили 1 480 украинских медицинских учреждений; 444 были полностью восстановлены, а еще 405 частично отстроены, несмотря на постоянные вызовы.
С начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили уже 195 объектов медучреждений, 1 480 объектов медучреждений повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепровской и Херсонской областей.
Отмечается, что информацию по Луганской области невозможно получить в полном объеме.
Кроме того, оккупанты повредили 103 машины экстренной медицинской помощи, еще 253 автомобиля были уничтожены и 125 автомобилей захватили войска оккупанта.
Дополнение
В то же время несмотря на вражеские обстрелы, Украина активно восстанавливает медицинскую инфраструктуру. Преимущественно речь идет об объектах, которые получили небольшие повреждения: выбиты окна, двери, поврежден фасад или кровля и тому подобное.
Сейчас уже удалось полностью восстановить 444 объекта медучреждений, еще 405 объектов восстановлены частично. Больше всего - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.
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В Минздраве добавили, что совместно с партнерами Украина работает над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры, чтобы несмотря на войну необходимая медицинская помощь была доступна каждому, кто в этом нуждается.
Напомним
На временно оккупированной территории Луганской области катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами.
От войны россияне разрушили в Украине 195 объектов медучреждений
Россияне разрушили 195 и повредили 1 480 украинских медицинских учреждений; 444 были полностью восстановлены, а еще 405 частично отстроены, несмотря на постоянные вызовы.
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