От 3° мороза до 6° тепла, без существенных осадков: синоптик дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода без существенных осадков с температурой от -3° до +6°. На юге будет теплее, а в Карпатах холоднее, ветер юго-восточный 3-8 м/с.
В Украине в четверг, 5 декабря, существенные осадки не прогнозируются, температура от 3° мороза до 6° тепла. Об этом сообщает "Укргидрометцентр", пишет УНН.
Детали
Сегодня в Украине облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
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