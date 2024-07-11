Журналиста из Новой Каховки Сергея Цигипы, осужденного российским судом в Крыму по делу о "шпионаже", заставляют получить российский паспорт. Об этом сообщает "Крым.Реалии" ссылаясь на Национальный союз журналистов Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что об этом пресс-службе НСЖУ сообщила жена Сергея Цигипы.

Журналиста Сергея Цигипу заставляют получить российский паспорт! - говорится в сообщении.

Как стало известно, журналиста удерживают в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии в городе скопин рязанской области рф.

Дополнение

6 октября 2023 года сообщалось, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы журналиста из Новой Каховки Сергея Цыгипу по делу о "шпионаже".

Справочно

Сергей Цигипа - журналист, активист и ветеран АТО из Новой Каховки. С начала полномасштабного вторжения России он занимался волонтерской деятельностью, участвовал в митингах в поддержку Украины и освещал информацию о действиях рф на юге.

С 12 марта прошлого года он находится в плену. По данным Центра гражданских свобод, 24 февраля 2022 года он создал проект "Информационная самооборона Новой Каховки".

Долгое время местонахождение Сергея Цигипко было неизвестно. По данным правозащитников, в октябре прошлого года стало известно, что активиста удерживают в СИЗО Симферополя. Позже сообщалось, что Цигипку перевели в новое СИЗО в Симферополе.

Правозащитники отмечают, что российские государственные СМИ публиковали постановочные "интервью" с похищенным Цигипкой, представляя его офицером Сил спецопераций ВСУ в отставке.

Жена журналиста Елена рассказывала СМИ, что за все время пребывания мужа в плену не имела ни одной возможности с ним пообщаться.

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