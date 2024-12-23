OSIV "Khortytsia" опровергает информацию об окружении войск в Макарове
Киев • УНН
Командование ОК "Хортица" опровергает распространенную в СМИ информацию об окружении подразделений ВСУ в Макаровке на Времевском направлении. Военные продолжают сдерживать наступление противника и уничтожать его силы.
В ОСУВ "Хортиця" опровергли фейк о блокировании украинских военных в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении Донецкой области. Об этом сообщает УНН.
Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая СМИ, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий
В ОСУВ "Хортица" напомнили, что распространение информации из непроверенных источников может поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими боевых задач.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - добавили в ОСУВ "Хортица".
Контекст
СМИ со ссылкой на карту DeepState сообщали, что россияне якобы замыкают кольцо вокруг Макаровки Донецкой области. Отмечалось, что в котле находится украинское подразделение.
Дополнение
Генштаб сообщал сегодня, 23 декабря утром, что 234 боестолкновения произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времевском направлении, в Курахово продолжаются бои в городской застройке.