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OSIV "Khortytsia" опровергает информацию об окружении войск в Макарове

OSIV "Khortytsia" опровергает информацию об окружении войск в Макарове

Киев  •  УНН

 • 4025 просмотра

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Командование ОК "Хортица" опровергает распространенную в СМИ информацию об окружении подразделений ВСУ в Макаровке на Времевском направлении. Военные продолжают сдерживать наступление противника и уничтожать его силы.

В ОСУВ "Хортиця" опровергли фейк о блокировании украинских военных в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении Донецкой области. Об этом сообщает УНН

Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая СМИ, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий

- говорится в сообщении ОСУВ "Хортица". 

В ОСУВ "Хортица" напомнили, что распространение информации из непроверенных источников может поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими боевых задач. 

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - добавили в ОСУВ "Хортица".

Контекст 

СМИ со ссылкой на карту DeepState сообщали, что  россияне якобы замыкают кольцо вокруг Макаровки Донецкой области. Отмечалось, что в котле находится украинское подразделение. 

Дополнение

Генштаб сообщал сегодня, 23 декабря утром, что 234 боестолкновения произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времевском направлении, в Курахово продолжаются бои в городской застройке.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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