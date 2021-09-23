Острова в Новой Зеландии всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 всколыхнуло острова Кермадек, Новая Зеландия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на геологическую службу США.
Детали
Землетрясение произошло в среду в 19:30 по киевскому времени.
Эпицентр, глубина которого составляет 10,0 км, сначала определялся на 29,8656 градусов южной широты и 177,384 градусов западной долготы.
Напомним
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в австралийском штате Виктория.