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Последние "модификации" Shahed свидетельствуют о попытках рф наладить их массовое производство - военные аналитики

Последние "модификации" Shahed свидетельствуют о попытках рф наладить их массовое производство - военные аналитики

Киев • УНН

 • 147611 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Конструктивные модификации барражирующего боеприпаса Shahed 136/Герань-2, которые фиксируются в обломках БПЛА с лета этого года, могут свидетельствовать о том, что россия пытается наладить их массовое производство. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудик, передает УНН.

Цитата

«Мы не исключаем факт того, что российская федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым», - отметил офицер.

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Среди изменений в конструкции дрона аналитики Центра фиксируют:

  • принципиально отличную боевую часть, которая теперь начинена элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;
  • замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);
  • модификацию корпуса (на замену цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены (ранее наполнитель напоминал соты);
  • использование нового сервопривода KST X30-12-165;
  • использование блока «Комета» российского производства в системе навигации.

Также в Shahed 136 установлена российская гелиевая батарея.

Впрочем, отметил Андрей Рудик, новый Shahed 136/Герань-2 принципиально не отличается от более ранних образцов, а выявленные отличия носят косметический характер и обусловлены стремлением удешевления производства. К тому же попытки такого «импортозамещения» свидетельствуют о действенности международных санкций.

Добавим

Ранее снижение технологического уровня вражеских БПЛА констатировали эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщал, что эксперты обнаружили наполнитель корпуса, похожий на монтажную пену.

«Также снизилось и качество сборки и монтажа узлов электроники», - отметил он.

По его словам, специалистами было проведено сравнительное исследование частей и обломков «крылатых 200х», которые рф применяла в начале полномасштабной военной агрессии и которые использует сейчас. Эксперты изучали маркировку, серийные номера и индексы изделий, характерные черты и особенности обломков и частей дронов, а также данные объективного контроля. Кроме того, проведен ряд химических исследований материалов, из которых изготовлен корпус беспилотников относительно их способности влиять на дальность обнаружения средствами радиолокации.

Среди базовых и наиболее заметных расхождений – маркировка и материалы обшивки. Ранее на беспилотники иранского производства типа «Shahed» россияне наносили маркировку «Герань-2», начинающуюся с буквы «М». Последние образцы исследования имеют маркировку с буквой «К» и нетипичные для ударных серийные номера. Также объекты исследования имеют отличия маркировки, конструкции планера и применения внутренних блоков, в частности, навигационных. Установлен также ряд отличий боевой части, ее поражающих элементов и взрывателей.

«Неизменным остается наличие в ударном беспилотнике комплектующих элементов иностранных компаний (Китай, Швейцария, США, Ирландия, Тайвань и т.д.). Маркировка определенных компонентов свидетельствует о дате производства между 2020 и 2023 гг. Преимущественно – это микроэлектроника двойного назначения, которая продается в свободном доступе через интернет», - отметил глава КНИИСЭ Александр Рувин.

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