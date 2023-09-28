Последние "модификации" Shahed свидетельствуют о попытках рф наладить их массовое производство - военные аналитики

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Конструктивные модификации барражирующего боеприпаса Shahed 136/Герань-2, которые фиксируются в обломках БПЛА с лета этого года, могут свидетельствовать о том, что россия пытается наладить их массовое производство. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудик, передает УНН.