Остаф: Киев является фактором гарантии безопасности реинтеграции Приднестровья

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы. Однако, уже в течение года после прихода к власти пророссийского президента Игоря Додона — лидера Партии социалистов — вакуум во взаимодействии с парламентом только усиливается. В условиях парламентской республики, политику определяет проевропейское правительство Павла Филипа, однако после парламентских выборов в РМ сохраняется риск прихода к власти социалистов, что значительно замедлит европейские процессы республики.

По мнению эксперта в сфере демократии и прав человека, директора Ресурсного центра CReDO (Молдова) Сергея Остафа, за последние год-два, все же, слова в Молдове подкрепляются реальными действиями: это и признание Конституционным судом РМ присутствие российских войск в Приднестровье неконституционным и окупационным, и открытие офиса НАТО, и расследование резонансного финансового скандала — транзит через молдавские банки на Запад 20 миллиардов долларов США из России и принятие важных законов, которые снижают уровень иностранного влияния, несмотря на попытки главы государства ветировать эти инициативы. Что касается “замороженного конфликта”, с которым часто сравнивают украинский Донбасс — на территории “ПМР” в ближайшей перспективе будет происходить конфронтация позитивных решений и противодействия со стороны т.н. властей непризнанного региона. Эксперт объясняет, что приднестровский кейс на данном этапе — это и сума реальных человеческих проблем. Остаф считает, что ситуация может развиваться как в позитивном, так и в негативном ключе, и главными точками бифуркации станут выборы 2018 года и 2022 года.

— Какова на сегодняшний день перспектива развития приднестровской ситуации, с учётом последних переговоров в Вене и появления в повестке Генассамблеи ООН вопроса вывода российских войск из РМ?

— В краткосрочной перспективе (весна 2018) будем наблюдать два противоречивых действия: с одной стороны, — это стремление к позитивным решениям, которые напрямую влияют на жизни людей — 4 основных свободы — снятие каких-либо оставшихся преград по передвижению и общению людей с обеих берегов; способствование интеграции левобережного бизнеса в общее пространство, включая его допуск к европейским рынкам и соответствующей финансовoй и технологической поддержке; закрепление прав собственности на сельскохозяйственные земли молдавских фермеров в левобережье, плюс решение некоторых символических для Кишинева вопросов. С другой стороны — противодействия: политическая спекуляция внутри Приднестровья — особенно это касалось предыдущей “администрация” и определенных сил, связанных с прошлым и некоторых российских сил влияния.

В условиях глубокого экономического кризиса в Приднестровье, существенное конъюнктурное ограничение финансовой поддержки региона Россией (не менее половины годового бюджета региона), полное исчерпание экономической модели региона — предпочтительнее смотрятся первые действия по сближению. Несложно определить, кто будет сторонником действия, а кто — противодействия и, к сожалению, они есть, как внутри Молдовы (и в регионе), так и извне.

В среднесрочной перспективе (осень-зима 2018 в контексте парламентских выборoв) также возможны 2 сценария. Первый предполагает продолжение наращивания позитивной краткосрочной динамики, через решение и углубление действия свобод и возможное открытие новых направлений гуманитарного характера через взаимодействие местных властей, профильных служб, гармонизацию социальных и правоохранительных аспектов. Этот сценарий может привести к инвестициям в инфраструктуру региона и коммерческим проектам с участием западного капитала и более сильной интеграции региональной экономики — более 65% экспорта Приднестровья уже идет в ЕС, это все сможет изменить спираль и безысходность негативного экономического и социального трендa в регионе.

Считаю, что это более вероятный сценарий, нежели другой, который может быть задействован после утверждения новой президентской администрации в России (после президентских выборов в марте 2018 — ред.) и которая попытается изменить или приостановить интеграционные процессы. Скорее всего будут использованы рычаги санкционного влияния и ужесточения административного контроля, так как рычаги позитивного влияния (РФ в Приднестровье — ред.) уже утрачены. Хотя, я хотел бы допустить возможность, что новaя-старaя администрации президента России проникнется необходимостью к первому сценарию во имя людей. В таком случае, процессы, сложившиеся у нас, получат дополнительный позитивный импульс.

В долгосрочной перспективе (период до 2022 года), когда намечаются выборы фактического руководства Приднестровья, которые во времени могут совпасть с парламентскими выборами в Молдове, возможны также два взаимоисключающих сценария. Первый, традиционно, — позитивный — это использование окна возможностей для поиска решений, в случае накапливания и капитализации позитивных изменений в рамках краткосрочной и среднесрочной парадигм, как уже объяснял. Использование потенциального окна возможностей вероятно при конструктивных подходах и приоритете заботы о людях на обеих берегах Днестра со стороны фактических акторов влияния на ситуацию. Формат 5+2 (переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта — ред.), где оба берега предлагают и договариваются будет площадкой для легитимизации инициатив по взаимной открытости. Сам по себе формат — не решение, а только площадка. Синхронизация значимых выборов в 2022 символична. Другие, негативные сценарии имеют сравнимую вероятность, а это в большей мере ни что иное, как ретроспективные вариации анклавизации и изоляции от прогресса уже прожитых 25 лет с отсутствием перспективы для людей в Приднестровье в первую очередь.

В 2017 и в 2018 Молдова настаивает в Генассамблеи ООН на принятии резолюции по выводу российских войск. Заметьте, это относится к войскам бывшей 14 армии и на сегодняшний день это ограниченный контингент до 2 тысяч человек и военный запас в селе Колбасна на расстоянии от границы с Украиной 3-4 км, миротворческой миссии это не касается. В части миротворческой миссии существуют предложения с молдавской стороны — по-настоящему интернационализировать ее и сделать ее по существу нейтральной. Понятно, что вопрос российского военного присутствия на Днестре нужно рассматривать в перспективе интеграции региона и политического решения в принципе за счет трансформации военного присутствия в форматы, которые способствуют описанным процессам, в ключе постепенного повышения доверия между обеими берегами.

— Можно ли назвать последние переговоры результативными?

— Безусловно, есть тактические прорывы в переговорах, в рамках краткосрочного позитивного сценария. Какой результат для людей с обеих берегов? С одной стороны, молдавские фермеры смогут беспрепятственно обрабатывать свои земли за трассой Тирасполь-Каменка на левом берегу, — а это сотни семей и тысячи человек, 7 школ на всем левобережье на основе латинской графики румынского языка с тысячами учеников и семьями будут иметь нормальные и беспрепятственные условия работы. Десятки тысяч детей и студентов с левого берега смогут заверять свои аттестаты и документы, выданные образовательными учреждениями на левом берегу — это не признание учреждений, а констатация факта выдачи, а также утверждения нейтрального формата номеров машин, для тех, чьи транспортные средства находятся на номерах, выданных в Приднестровье — это снова десятки тысяч бенефициаров.

Открытие, замороженного более 15 лет, построенного на европейские инвестиции, моста в Гура Бикулуй. Это мост европейского магистрального значения — важен для бизнеса и сообщения обеих берегов сложно количественно оценить, это в первую очередь качественный скачок. Возобновление телефонной, мобильной связи — это сотни тысяч бенефициаров с обеих берегов по внутренней доступной цене, а не по международной линии, как уже более 20 лет. Очевидно, такой подход прямых действий в интересах людей и в интересах обеих берегов это позитивная динамика — это качественный прорыв другого уровня с хорошими дальнейшими возможностями. Потенциал сближения в интересах людей на обоих берегах большой.

— В молдавской прессе в большей мере это называли, как “договорняки олигархов”. Почему такое восприятие, если вы говорите, есть реальные решения, выгоду от которых почувствуют сотни людей?

— Вот интересно было бы, если бы спекулянты в профессии такой формой восприятия встретились бы лицом к лицу с десятками тысячами людей, которым эти решения привнесли улучшения в жизни, как бы это восприятие быстро бы поменялось на реальное...

— Что касается статуса Приднестровья, какое решения, на ваш взгляд, было бы реальным для дальнейших переговорных этапов?

— Это вопрос долгосрочной перспективы и при реализации позитивных обсужденных сценариев.. Политическое решение возможно — это затрагивает интересы, людей с обоих берегов так и интересы региональных элит, интересы бизнеса, а у внешних акторов есть обязательство способствовать этому процессу. В условиях динамичного прогресса в вопросах экономической, социальной, и других сферах, как я говорил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, существуют предпосылки для нескольких решений на основе демократической европейской модели, в сущности это вариации фактически и юридически закрепить широкую автономию в рамках единого государства, на основе демократической европейской модели, закрепить широкую автономию во многих областях, кроме финансово-монетарной политики, военных вопросов, конституционных гарантий независимости и безопасности. Отложение политического решения более чем на 1 политический цикл в условиях бурно развивающейся 4-ой индустриальной революции это самоустранение от развития и приговор к отсталости людям в регионе вынесенный теми кто должен сейчас принимать решения. Тексты таких вариантов для переговорного процесса в рамках 5+2 вероятны уже в среднесрочной перспективе. Консолидация доверия способствует этому.

— Как вы оцениваете сегодняшнюю роль Украины в этом процессе?

— Я думаю, что Украина обладает достаточной мудростью и хорошим пониманием своей роли в контексте позитивной динамики в проблеме Приднестровья, демонстрируя это с 2014 года на практике. Факт агрессии России на востоке, захват и аннексия Крыма не затмило способности украинского руководства действовать сдержанно в ключе качественно другого подхода в другом регионе, способствуя Кишиневу в процессе реинтеграции Приднестровья. Киев, однозначно, является фактором гарантии безопасности в этом сегменте региона, а также фактором, способствующим проявлению позитивных тактических шагов к реинтеграции и сближении людей на обеих берегах.

Я думаю, что подход, обозначенный молдавским руководством, воспринимается с интересом, пример по решению Приднестровской проблемы, при поддержке Украины включительно. При том, что более 30% населения региона — это этнические украинцы и большая часть из них уже является украинскими гражданами. Я наблюдаю за процессами присутствия украинского бизнеса, культуры, контактов (в Приднестровье — ред.) в рамках европейской модели 4 свобод и уверен, такая роль и в дальнейшем будет стратегически важна для реализации позитивного долгосрочного сценария.

— Парламент РМ проголосовал за закон о борьбе с российской пропагандой, как теперь измениться информационное пространство в стране? Может ли следующим шагом быть принятие мер в отношении интернета, как это произошло в Украине с рядом российских сайтов?

— Молдавский парламент принял два закона в этом смысле: в декабре 2017 — ограничение ретрансляции новостных, информационных программ, а также ток-шоу политического и военного характера из стран, которые не ратифицировали Европейскую трансграничную телевизионную Конвенцию — и это относится к России. Второй закон — летом 2017 года, в действии с октября, обязал увеличить до 70% производство собственных телевизионных программ в прайм-тайм — с 18:00 до 23:00, вместо импорта, а также запрет на перераспределение доходов из рекламы на иностранные импортируемые программы, таким образом поддерживая местного производителя телевизионного контента. Это вообще были важные шаги для понимание той реальности, которую имеем, когда 60% всего контента — это импорт российского продукта. Эти меры, как показывает опыт и Украины, и других стран сможет постепенно поменять корректность и обусловить настоящий плюрализм мнения в стране. Кстати, в этом смысле присутствие украинского контента, — как на русском, так и на украинском языках, присутствие украинских телеканалов в Молдове оставляет желать лучшего. На этот момент только два украинских канала присутствует в кабельной сетке и это при 7% населения этнических украинцев.

К сожалению, пророссийский президент (Игорь) Додон заблокировал через вето первый закон, вето требует преодоления через повторное голосование в парламенте и в последствии временного функционального отстранения президента решением Конституционного суда по запросу правящей партии — прецедент уже существует (во время назначения нового министра обороны президент РМ был временно отстранен от должности — ред.) в части назначения проевропейского министра обороны, исполнение обязанностей промульгации законов в таком случае будет исполнена председателем парламента.

Президент Додон и в дальнейшем будет в контрдействии к европейской модели демонополизации и повышению конкурентной экономики Молдовы, продвигая алиментарную модель зависимости от российских интересов (пример Приднестровья налицо в этом смысле).

Интернет издания и социальные сети являются вторым по влиянию после телевидения — до 35% активно информируются посредством интернета; 55% предпочитают телевидение и радио. Российские активы в этом смысле в Молдове сильные — издания, журналисты, и, сравнимы в этом смысле с соответствующими активами в 2013-2014 году на востоке Украины. Эти активы могут не только задавать тон в общественной повестке, но и формировать до 40-50% общественного мнения по тем или иным вопросам, не говоря уже о поляризации и столкновении мнений используя в частности социальные сети VK.ru, OK.ru mail.ru, Facebook и местные платформы. Известно, что российские платформы активны в систематическом сборе индивидуальных данных пользователей сетей, систем общения, читателей в части преференций, точек зрения и так далее. И эти данные активно используются для сигментированного влияния в предвыборный период времени. При активном агрессивном воздействии в период выборов эти ресурсы, наверняка, будут использованы для эксплуатации слабостей молдавского информационного пространства о которых я уже сказал раньше.

Мой прогноз, однако, что каких-то серьезных регуляционных ограничений (как в Украине — ред.) в части этих интернет ресурсов не произойдет. Tочечное ограничение в части определенных ресурсов может иметь место для достижения и сохранения информационной безопасности в критических случаях.

— Открытие офиса НАТО, принятие решения КС о том, что Приднестровье — оккупированная территория — это закономерность или сигналы, что страна настроена решительно в вопросах собственной безопасности?

— В этом вопросе есть необходимость в правильном информировании населения о роли НАТО: многочисленные гуманитарные проекты для жителей страны и, самое главное, способствование подготовки реагирования на угрозы безопасности гибридного характера — это важно для Молдовы и уже положительно оценивается 25-30% населения. Институционное сотрудничество министерства обороны с НАТО через обучение, трансферинг технологий, участие молдавских миротворцев в мирных операциях НАТО по разминированию и поддержке мира — это часть сближения, которое накапливает опыт и способности.

Что касается решения Конституционного суда, что присутствие российских войск — сначала 14 армии, а впоследствии ограниченного контингента и склада в Колбасной — речь не идет о миротворческой миссии (которая нуждается в серьёзной трансформации в реальный нейтральный международный контингент). Решение принято на основе конституционного нейтралитета, требования парламента эвакуировать российские войска, невыполнение Россией Стамбульских обязательств по выводу войск. Это решение устанавливает принципиальную юридическую интерпретацию ситуации с российскими войсками в Приднестровье. Эти два аспекта, о которых вы говорите, показывают, что за последние год-два в Молдове риторика сменяется действиями и конструируется виденье национальной безопасности.

— В Украине в том числе следили за дипломатическими скандалами между Молдовой и Россией и тут вы отзываете своего посла из РФ на неопределённый срок. Насколько это серьезный сигнал?

В прошлом Москва не считалась с Кишиневом, Кишинев был рецептором решений и факторов, создаваемыми представителями Москвы. Список ситуаций из прошлого, когда Кишинев “проглотил” или пассивно констатировал действия российских представителей очень длинный: от необъявленных перемещений и ротаций военных до открытия российских избирательных участков в Приднестровье. Очевидно, это и многое другое противоречит не только принципам и нормам дипломатических отношений. Нынешнее правительство следует этим нормам и действует корректно в интересах национальной и региональной безопасности и придерживается европейских демократических принципов. Я вам приведу несколько примеров: запрещена неавторизованная ротация российских военных в Приднестровье через кишиневский аэропорт; расследуются и привлекаются к ответственности молдавские граждане — участники и организаторы военных действий со стороны сепаратистских формирований на востоке Украины; расследуются дела, связанные с транзитом на Запад и дальнейшее их использование для влияние на европейские выборы через молдавские банки в 2012-2014 годах, а это около 25 млрд долларов, которые были потрачены на то, чтобы повлиять на западную политику; соблюдение европейских санкций в части некоторых российских представителей в контексте аннексии Крыма. Так, что отзыв на консультации на неопределенное время молдавского посла имеет серьезную подоснову, в том числе и задержка представителями РФ на территории России руководителей молдавских органов, ответственных за расследование этих 25 млрд, о которых я уже вам объяснил. Это формы оказания давления, которое нарушает двусторонние и международные соглашения.

Временный отзыв дипломатического представителя, согласно Венской Конвенции является серьезным шагом, но все же это не последняя мера, которая бы определяла прекращение дипломатических контактов. Это общепринятая мера для высказывания определенной позиции в части действий российской стороны. И это еще раз подтверждает, что молдавское руководство исходит из принципов взаимоуважения и больше не принимает роль констатирующей стороны.. Но не стоит эту ситуацию и преувеличивать, и драматизировать.

— Но, политика правительства и президента Игоря Додона диаметрально противоположны. В чью сторону, думаете, ситуация измениться после парламентских выборов?

— Определенно, с момента своего избрания — прошел ровно год, президент Додон уже совершил 6-7 официальных поездок в Москву и несколько официальных встреч с президентом Владимиром Путиным. Президент Додон пытался блокировать законы в области энергетики — демонополизация энергетического сектора, — 100% контроль Газпрома на импорт и внутреннюю доставку, в финансово-банковской сфере — предотвращение транзита и отмывания денег, назначения проевропейского министра оборона — из-за длительного отсутствия министра обороны страна потеряла годовой финансовую поддержку в оборонной сфере в 2016 году, тот же закон по противодействию пропаганде, блокирование решения правительства по открытию офиса НАТО, призывы прекратить финансовую поддержку со стороны ЕС для Молдовы и многое другое — это краткое резюме продвижение российских интересов в Молдове и противостояние рыночным и демократическим интересам и независимости Молдовы.

— Все эти законы, которые вы перечислили в итоге были приняты?

— Да. Вето преодолевается повторным голосованием в парламенте. Президент не может изменить курс действия правительства, но может этот курс замедлить. Выборы 2018 года не изменят парламентское большинство — оно останется проевропейским и без участия пророссийских партий. Хотя, социалисты (Партия социалистов — ред.) — самая большая партия — 30-35% населения по соцопросам их поддерживает, все же более 55% населения поддерживает европейский курс развития. Это результаты уже трех опросов различных компаний, проведенных в течении 2017 года, когда разрыв в опросах в пользу европейской интеграции увеличился до 10-12% за последний год.

— Изменение избирательной системы с пропорциональной на смешанную, по мнению Игоря Додона (интервью “Ъ”), поможет социалистам взять большинство. На ваш взгляд, его прогноз верный?

— Смешанная система привнесет логику компоненты местных выборов, когда люди голосуют не за лозунги, а за конкретные результаты — в этой парадигме проевропейские представители — примары (мэр — ред.), местные депутаты всегда имели большую поддержку — до 70% всех избранных примаров имеют проевропейские взгляды. Относительное большинство социалистов по партийным спискам — возможно, однако абсолютное большинство по партийным спискам будет у проевропейских партий. Я объясню: из 50 мест по партийным спискам, относительное большинство будет у социалистов, например, 15-18 мест, однако это не абсолютное большинство в 26 мест. Абсолютное большинство депутатов по одномандатным округам поддержит проевропейское правительство, а не попытку социалистов инициировать пророссийское правительство.

— Есть ли риск, в случае победы социалистов, что Молдова отойдет от европейского курса развития?

— Да, приход к власти социалистов серьезно замедлит прорыночные и демократические европейские реформы в Молдове. “Социалистическое” правительство — это пророссийское правительство, которое будет действовать в интересах сохранения влияния России. Опять же — это энергетика, военный комплекс, информационное влияние, а не в интересах людей Молдовы. Но, это не будет полный разворот — более 65% рынка сбыта молдавских товаров в Европе. И только 12% — в Росси. Европейский инвестор — самый значительный, доля мигрантов в России уменьшается за счет “европейских”, очень много кардинальных реформ уже сделано, что не даст так просто развернуть страну. Самое главное — Договор об Ассоциации (с ЕС — ред.) не может быть расторгнут — это отмена безвиза, отмена финансовой помощи ЕС, которая составляет 15% бюджета Молдовы, а это чревато серьезными последствиями.

— Как вы оцениваете шансы других партий?

— В смешанной системе расклад по политическим партиям не изменится в сравнении с результатами парламентских выборов 2014 года. В парламент войдут по партийным спискам, если взять все 50 “партийных” мест за 100% (50 мест в парламенте по партийным спискам, 51 — мажоритарные округи, всего 101 — ред.): 1. “левые-пророссийские — до 35%; 2. “Проевропейцы-центристы” — до 15-20%; 3. “Правые проевропейцы” — до 20-25%; 4. “унионисты-проевропейцы” (сторонники объединения с Румынией — ред.) до 10-15%. По одномандатным округам пройдут много непартийных кандидатов — до 70% и местные выборы это доказывают, которые будут способствовать созданию проевропейского правительства. В этих условиях все проевропейские партии должны поддерживать не “взаимно-канибаллические действия”, а программы действия в формате взаимного сотрудничества.

— Как вы можете прокомментировать последнюю резолюцию Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму, учитывая, что были одним из сооавторов исследования “дело 26 февраля” и ваша страна резолюцию поддержала?

— Молдова была одной из стран, которые поддерживали внесение резолюции в повестку Генеральной Ассамблеи ООН, голосовала за принятие наряду с большинством. И эта позиция останется неизменной в проевропейском правительстве. Резолюция от 20 декабря 2017 года призывает Россию прекратить систематические нарушения прав человека в аннексированном и захваченном Россией Крыму. Молдова голосовала и ранее за Резолюцию в марте 2014 года в поддержку территориальной целостности Украины. Последняя Резолюция является еще одной важной констатацией факта незаконного захвата и оккупации Россией Крыма и констатирует систематические нарушения в области права на образование на украинском и татарском языках.