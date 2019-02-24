“Оскар-2019”: что нужно знать о главной кинопремии года

Так, ещё до начала церемонии 2019-го года в Голливуде не обошлось без скандала, связанного с ней. Изначально предполагалось, что ведущим премии станет актёр Дуэйн Джонсон, но позже было принято решение отдать эту роль американскому комедианту Кевину Харту. Позже Харта обвинили в гомофобии из-за его давних высказываний. В свою очередь актёр заявил, что уже извинялся за те свои высказывания, больше этого делать не стал и вести “Оскар” отказался. Таким образом, впервые за 30 лет церемония пройдёт без ведущего.

Ещё одна особенность 91-й церемонии — это первая номинация для кино-комикса, а именно “Чёрной Пантеры” от студии Marvel, основанной дочерней компанией Walt Disney Studios. То есть, Disney в этом году может получить приз за лучший фильм, но впервые пролетает в категории анимационного кино.

Кроме “Чёрной Пантеры”, за звание лучшего фильма года поборются “Черный куклуксклановец” (“BlacKkKlansman”), “Богемская рапсодия” (“Bohemian Rhapsody”), “Фаворитка” (The Favourite), “Зеленая книга” (“Green Book”), “Рома” (“Roma”), “Звезда родилась” (“A Star Is Born”) и “Власть” (“Vice”).

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Теперь немного о самих фильмах.

“Чёрная Пантера” повествует о приключениях короля Т’Чаллы по возвращению на родину в изолированную страну Ваканду. Кино является восемнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel.

“Черный куклуксклановец” — в большей или меньшей степени политическое высказывание, в комедийной форме демонстрирующее проблеме расизма в США. Фильм рассказывает историю чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые внедрились в организацию Ку-клукс-клан.

“Богемская рапсодия” — американо-британский биографический фильм о рок-группе Queen, сосредоточенный на жизни её вокалиста Фредди Меркьюри.

“Фаворитка” — исторический фильм о политических интригах в эпоху правления королевы Анны — последнего монарха династии Стюартов на английском престоле.

“Зеленая книга” рассказывает реальную историю о путешествиях и дружбе по США известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга.

“Рома” — это чёрно-белый мексиканский фильм жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов.

“Звезда родилась” стал уже четвёртым ремейком истории о девушке, мечтающей о сцене и её отношениях с популярным певцом, карьера которого идет на спад.

“Власть” — американский комедийно-драматический фильм о восхождении американского вице-президента Дика Чейни, правой руки Джорджа Буша-младшего.

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В категории “лучший режиссер” сражаются творцы всё тех же “Черного куклуксклановца” Спайк Ли, “Фаворитки” — Йоргос Лантимос, “Власти” — Адам Маккей и “Ромы” — Альфонсо Куарон. Новичок в категории — поляк Павел Павликовский и его драматическая “Холодная война”.

За статуэтку в номинации “Лучший оригинальный сценарий” поборются всё те же “Фаворитка”, “Зеленая книга”, “Рома” и “Власть”. К ним в категорию попал “Дневник пастыря” Пола Шредера о сомневающемся священнослужителе с суицидальными наклонностями.

На звание лучшего актера года претендуют Брэдли Купер за главную роль в " звезде“, Уиллем Дефо, исполнивший роль Ван Гога в фильме “Ван Гог. На пороге вечности”, Рами Малек за шикарного Меркъюри в" Богемской рапсодии“, недооцененный и прекрасный Вигго Мортенсен в роли водителя Тони Валлелонга из “Зеленая книга” и Кристиан Бэйл за роль Чейни “Власть”, который пообещал, что в последний раз набирал вес ради фильма.

Лучшей актрисой в этом году могут назвать Ялицу Апарисио за “Рому”, дебютировавшую в большом кино, Голливуде и в кино в принципе, Гленн Клоуз за роль Джоан Арчер в фильме “Жена”, Оливию Колман, исполнившую роль королевы Анны в “Фаворитке”, Леди Гагу за главную роль в “Звезда родилась” или Мелиссу Маккарти в нетипичной для себя драматической роли в биографическом “Сможете ли вы меня простить?”.

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Лучшая мужская роль второго плана — Магершала Али (“Зеленая книга”), Адам Драйвер (“Черный куклуксклановец”), Сэм Эллиот (“Звезда родилась”), Ричард Э. Грант (“Сможете ли вы меня простить?”) и Сэм Рокуэлл (“Власть”).

Лучшая женская роль второго плана — (Эми Адамс “Власть”), Марина де Тавира (“Рома”), Реджина Кинг (“Если Билл-стрит могла бы заговорить”), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (“Фаворитка”).

В борьбе за звание лучшая анимация главную конкуренцию составляют два отличных фильма не от студии Disney — волшебный “Остров собак” Уэса Андерсона и “Человек паук: через вселенные” от Columbia Pictures и Sony Pictures Animation. Номинированы так же “Суперсемейка 2”, “Мирай из будущего”, “Ральф против Интернета” но критики дают им куда меньше шансов получить награду.

В категории “лучший фильм на иностранном языке” представлены упомянутые ранее “Рома” и “Холодная война”, а так же ливанский фильм “Капернаум” о бейрутском мальчике, немецкий драматический фильм-триллер “Never Look Away” про художника и Германию и японская драматическая картина “Магазинные воришки”.

Украинских фильмов среди претендентов на премию “Оскар”, к сожалению, нет.

Кроме того, престижная кинопремия “прокатила” с наградами итало-американскую мистическую “Суспирию” любимца европейских критиков Луки Гуаданьино и “Человека на Луне” Дэмьена Шазелла о жизни Нила Армстронга. Если о первом фильме ещё можно поспорить, то отсутствие фильма Шазелла о народном герое и любимце американцев среди претендентов было трудно представить. В то же время некоторые СМИ утверждают, что фильм нарочно был проигнорирован американской киноакадемией из-за недостаточного внимания в ленте к американскому флагу на Луне.

Напомним, в начале февраля Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, в этом году будут вручать статуэтки “Оскар” во время церемонии.