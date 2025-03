"Оскар-2019": що потрібно знати про головну кінопремію року

Так, ще до початку церемонії 2019 року в Голлівуді не обійшлося без скандалу, пов'язаного з нею. Спочатку передбачалося, що провідним премії стане актор Дуейн Джонсон, але пізніше було прийнято рішення віддати цю роль американському комедіантові Кевіну Харту. Пізніше Харта звинуватили в гомофобії через його давні висловлювання. У свою чергу актор заявив, що вже вибачався за ті свої висловлювання, більше цього робити не став і вести "Оскар" відмовився. Таким чином, вперше за 30 років церемонія пройде без ведучого.

Ще одна особливість 91-й церемонії - це перша номінація для кіно-коміксу, а саме "Чорної Пантери" від студії Marvel, заснованої дочірньою компанією Walt Disney Studios. Тобто, Disney в цьому році може отримати приз за кращий фільм, але вперше пролітає в категорії анімаційного кіно.

Крім "Чорної Пантери", за звання кращого фільму року поборються "Чорний куклуксклановець" ( "BlacKkKlansman"), "Богемська рапсодія" ( "Bohemian Rhapsody"), "Фаворитка" (The Favourite), "Зелена книга" ( "Green Book" ), "Рома" ( "Roma"), "Зірка народилася" ( "A Star Is Born") і "Власть" ( "Vice").

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оголошено номінантів на премію "Оскар-2019"

Тепер трохи про самі фільми.

"Чорна Пантера" оповідає про пригоди короля Т'Чалли по поверненню на батьківщину в ізольовану країну Ваканду. Кіно є вісімнадцятою картиною кінематографічної всесвіту Marvel.

"Чорний куклуксклановец" - в більшій чи меншій мірі політичне висловлювання, в комедійній формі демонструє проблему расизму в США. Фільм розповідає історію чорношкірого поліцейського і його напарника єврейського походження, які проникали в організацію Ку-клукс-клан.

"Богемська рапсодія" - американо-британський біографічний фільм про рок-групу Queen, зосереджений на житті її вокаліста Фредді Меркьюрі.

"Фаворитка" - історичний фільм про політичні інтриги в епоху правління королеви Анни - останнього монарха династії Стюартів на англійському престолі.

"Зелена книга" розповідає реальну історію про подорожі і дружбу з США відомого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія Тоні Валлелонга.

"Рома" - це чорно-білий мексиканський фільм життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років.

"Зірка народилася" став уже четвертим ремейком історії про дівчину, яка мріє про сцену і її відносинах з популярним співаком, кар'єра якого йде на спад.

"Влада" - американський комедійно-драматичний фільм про сходження американського віце-президента Діка Чейні, правої руки Джорджа Буша-молодшого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Група Queen виступить на церемонії вручення премії "Оскар"

У категорії "кращий режисер" борються творці все тих же "Чорного куклукскланівців" Спайк Лі, "Фаворитки" - Йоргос Лантімос, "Влада" - Адам Маккей і "Роми" - Альфонсо Куарон. Новачок в категорії - поляк Павел Павліковський і його драматична "Холодна війна".

За статуетку в номінації "Кращий оригінальний сценарій" поборються все ті ж "Фаворитка", "Зелена книга", "Рома" і "Власть". До них в категорію потрапив "Щоденник пастиря" Пола Шредера про сумнівається священнослужителі з суїцидальними нахилами.

На звання кращого актора року претендують Бредлі Купер за головну роль в "зірці", Віллем Дефо, який виконав роль Ван Гога у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності", Рамі Малек за шикарного Мерк'юрі в "Богемської рапсодії", недооцінений і прекрасний Вігго Мортенсен в ролі водія Тоні Валлелонга з "Зелена книга" і Крістіан Бейл за роль Чейні "Влада", який пообіцяв, що в останній раз набирав вагу заради фільму.

Кращою актрисою в цьому році можуть назвати ялицево Апарісіо за "Рому", дебютував у великому кіно, Голлівуді і в кіно в принципі, Гленн Клоуз за роль Джоан Арчер у фільмі "Дружина", Олівію Колман, яка виконала роль королеви Анни в "Фаворитці", Леді Гагу за головну роль в "Зірка народилася" або Мелісу Маккарті в нетиповою для себе драматичної ролі в біографічному "чи зможете ви мене пробачити?".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США відмовилися від ідеї вручати "Оскар" під час реклами

Краща чоловіча роль другого плану - Магершала Алі ( "Зелена книга"), Адам Драйвер ( "Чорний куклуксклановец"), Сем Елліот ( "Зірка народилася"), Річард Е. Грант ( "Чи зможете ви мене пробачити?") І Сем Рокуелл ( "Власть").

Краща жіноча роль другого плану - (Емі Адамс "Влада"), Марина де Тавіра ( "Рома"), Реджина Кінг ( "Якщо Білл-стріт могла б заговорити"), Емма Стоун і Рейчел Вайс ( "Фаворитка").

У боротьбі за звання найкраща анімація головну конкуренцію складають два відмінних фільму не від студії Disney - чарівний "Острів собак" Уеса Андерсона і "Людина павук: через всесвіти" від Columbia Pictures і Sony Pictures Animation. Номіновані так само "Суперсімейка 2", "Мірай з майбутнього", "Ральф проти Інтернету" але критики дають їм куди менше шансів отримати нагороду.

У категорії "кращий фільм іноземною мовою" представлені згадані раніше "Рома" і "Холодна війна", а так само ліванський фільм "Капернаум" про бейрутського хлопчика, німецький драматичний фільм-трилер "Never Look Away" про художника і Німеччину і японська драматична картина "Магазинні злодюжки".

Українських фільмів серед претендентів на премію "Оскар", на жаль, немає.

Крім того, престижна кінопремія "прокотила" з нагородами італо-американську містичну "Суспірія", улюбленця європейських критиків Луки Гуаданьїно і "Людини на Місяці" Дем'єна Шазелла про життя Ніла Армстронга. Якщо по першому фільму ще можна посперечатися, то відсутність фільму Шазелла про народного героя і улюбленця американців серед претендентів було важко уявити. У той же час деякі ЗМІ стверджують, що фільм навмисне був проігнорований американською кіноакадемією через недостатню увагу в стрічці до американського прапора на Місяці.

Нагадаємо, на початку лютого Американська кіноакадемія оприлюднила імена ще кількох акторів, в цьому році будуть вручати статуетки "Оскар" під час церемонії.