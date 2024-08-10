Осенью в Запорожье планируют открыть первые подземные школы - ОВА

В Запорожье до конца октября планируют открыть первые подземные школы. Сейчас в городе и области строят 6 таких школ. К тому же подобные заведения строятся в разных районах области. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Мы рассчитываем, что первые школы примут своих первых посетителей в конце октября. Такая у нас амбициозная цель есть. И сегодня, согласно графику, мы видим, что этот план нам может удаться - сказал Федоров.

По его словам, сейчас одновременно строится 6 подземных школ. Некоторые из них - на стадии высокой готовности, другие - на начальных этапах.

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Глава ОВА добавил, что такие школы строят не только в Запорожье, но и в сельских громадах - Кушугумской, Широковской и Беленьковской.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что на правительственном уровне готовятся решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально.