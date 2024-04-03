Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении двум депутата Харьковской области, а также бывшей руководительнице аппарата областной военной администрации. Они организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в состав группы входили депутат Харьковского райсовета, председатель одной из райадминистраций Харьковского городского совета, которая также является депутатом Харьковского городского совета и бывшая руководительница аппарата Харьковской областной военной администрации.

Они привлекли к своей противоправной деятельности волонтеров и функционеров одной из благотворительных организаций и руководили их действиями.

Каждый из участников группы выполнял свою роль. Депутат Харьковского районного совета, который был также руководителем одной из благотворительных организаций, разработал механизм переправки мужчин за границу. От имени этой благотворительной организации вносились их данные в систему "Шлях".

В период 2022 - 2023 года участники организованной группы направляли от имени благотворительной организации письма-запросы в Харьковскую областную военную администрацию с просьбой согласовать разрешение на пересечение государственной границы Украины "волонтерам". Харьковская ОВА давала свое согласование.

В дальнейшем данные мужчин вносились в систему "Шлях" Таким образом представители этой благотворительной организации пересекали государственную границу Украины.

Следствием установлено 19 "волонтеров", которые в течение 2022-2023 годов, пересекли границу и до сих пор не вернулись в Украину. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен.

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