Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это не отвечает интересам его страны. Об этом Ораб заявил во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине, передает Portfolio.hu, сообщает УНН.
Детали
По его словам, вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, является ли он выгодным для Венгрии. Кроме того, он убежден, что быстрое вступление может иметь непредсказуемые последствия.
Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься серьезно, Евросоюз прекратит свое существование
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Вместе с тем он в очередной раз напомнил, что в 2015 году Украина лишила венгров прав, которыми они пользовались ранее.
Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон
Дополнение
Также выразил обеспокоенность тем, что ЕС разрешил для Украины импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков, это вредит интересам Венгрии.
Мы еще не говорим о вступлении Украины, но уже десятки тысяч, возможно, сотни тысяч венгров могут потерять средства к существованию
Напомним
Во время визита в Париж глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз отметил коррумпированность Украины и выступил против начала переговоров о ее вступлении в ЕС. В то же время он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.
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Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.
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