Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  62105 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  104605 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  103185 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  132058 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  132877 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  123036 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  142649 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  120053 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  146243 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205844 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132087 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195317 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211754 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191580 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276431 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  119302 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  114741 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  110812 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  110214 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  104704 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
orban-zayavil-chto-vstuplenie-ukraini-v-yes-po-uskorennoi-protsedure-ne-otvechaet-interesam-vengrii-i-yevrosoyuza

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 10:59  •  7801 просмотра

Read in English

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это не отвечает интересам его страны. Об этом Ораб заявил во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине, передает Portfolio.hu, сообщает УНН.

Детали 

По его словам, вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, является ли он выгодным для Венгрии. Кроме того, он убежден, что быстрое вступление может иметь непредсказуемые последствия.

Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься серьезно, Евросоюз прекратит свое существование

- отметил Орбан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Орбан объединится с республиканцами для прекращения помощи Украине - The Guardian

Вместе с тем он в очередной раз напомнил, что в 2015 году Украина лишила венгров прав, которыми они пользовались ранее.

Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон

- подчеркнул венгерский премьер-министр.

Дополнение 

Также выразил обеспокоенность тем, что ЕС разрешил для Украины импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков, это вредит интересам Венгрии.

Мы еще не говорим о вступлении Украины, но уже десятки тысяч, возможно, сотни тысяч венгров могут потерять средства к существованию

 - пожаловался Орбан.

Напомним

Во время визита в Париж глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз отметил коррумпированность Украины и выступил против начала переговоров о ее вступлении в ЕС. В то же время он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Орбан заявив, що вступ України до ЄС за прискореною процедурою не відповідає інтересам Угорщини та Євросоюзу
Orban says that Ukraine's accession to the EU under the fast-track procedure is not in the interests of Hungary and the EU
Новости по теме

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.

Политика •   •  7801 просмотра
Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии и отсутствии графиков отключения.

Экономика •   •  8691 просмотра
Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго

Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" проникли на строительство новой воинской части росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Члены движения принимают активное участие в строительстве, передавая информацию и создавая задержки.

Война •   •  10568 просмотра
Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму

Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 401 российского военнослужащего и уничтожили 28 единиц вражеской техники, в том числе 13 танков, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война •   •  13487 просмотра
Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский

Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку

Сильный холодный циклон обрушился на северный Китай, принеся сильный снег, метели и рекордно низкую температуру -18°C. Из-за этого в Пекине школы перевели на дистанционку, а работодателей просят обеспечить рабочим возможность работы из дома.

Новости Мира •   •  13883 просмотра
Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку

На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива

Всемирная климатическая конференция (COP28) в Дубае завершилась принятием компромиссного текста, который предусматривает постепенный отказ от ископаемого топлива, но не устанавливает конкретных сроков, на фоне мнений о том, что значительного прорыва достигнуто не было.

Общество •   •  15036 просмотра
На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф.

Криминал и ЧП •   •  11190 просмотра
Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"- СБУ

Компания "Киевстар" после хакерской атаки сегодня планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета, сообщает Служба безопасности Украины. Восстановление происходит после критического повреждения цифровой инфраструктуры компании.

Общество •   •  12833 просмотра
Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"- СБУ

Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль

Согласно решению ENTSO-E, Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме. Премьер-министр призвал активно использовать эту возможность, а также призвал граждан экономить электроэнергию.

Экономика •   •  12302 просмотра
Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль

Удары по Киеву: в КНИИСЭ объяснили почему враг атакует столицу ракетами С-400

Киев был атакован ракетами "Искандер-М" и С-400, которые были перехвачены. Эксперты предполагают, что россия перешла к баллистическим ракетам из-за неэффективности ударов беспилотников по столице.

Война •   •  20935 просмотра
Удары по Киеву: в КНИИСЭ объяснили почему враг атакует столицу ракетами С-400