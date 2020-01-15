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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112237 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 128953 просмотра

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Опубликован закон о совершенствовании высшего образования

Опубликован закон о совершенствовании высшего образования

Киев  •  УНН

 • 27664 просмотра

КИЕВ 15 января. УНН. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января, сообщает УНН.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 16 января.

Проект закона №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования направлен на урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, вступление для обучения для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающиеся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие создаст условия укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с другими странами Болонского процесса, - прозрачности, добродетели, автономии, ответственности за результат, определит и усилит основы студентоориентованого обучения в учреждениях высшего образования, возможности влияния студентов на качество образовательных услуг и управления вузами, создаст предпосылки для более равного доступа к образованию и качественного измерения достижений благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания, усовершенствует основные инструменты влияния государства на деятельность учебных заведений - лицензирование и аккредитацию.

Как сообщалось в УНН, Верховная рада Украины начала совершенствовать высшее образование. В ноябре 2019 году законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования парламентарии приняли за основу.

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